Pandemija koronavirusa, ki je Veliko Britanijo pahnila v recesijo, v ZDA pa ob delo v samo treh mesecih spravila 45,5 milijona Američanov, je bila po drugi strani zelo dobra do tistih, ki v finančnem smislu to najmanj potrebujejo – milijarderjev. Kot so izračunali pri Forbesu, se je bogastvo vseh ameriških milijarderjev od začetka pandemije 18. marca pa do 17. junija povečalo za 584 milijard ali 20 odstotkov, več pa je tudi milijarderjev, in sicer 643 namesto 614. Njihova neto vrednost se je povzpela z 2948 milijard na 3531 milijard, najbolj pa se je koronakriza izplačala ustanovitelju Amazona Jeffu Bezosu in ustanovitelju Facebooka Marku Zuckerbergu, ki jima je pripadlo 76 milijard ali 13 odstotkov od 584 milijard.

»Ta orgija bogastva kaže na to, kako korenito je zgrešen naš ekonomski sistem. V treh mesecih je okoli 600 milijarderjev povečalo svoje bogastvo za veliko več, kot po besedah guvernerjev države potrebujejo finančne pomoči, da bi še naprej omogočale storitve za 330 milijonov prebivalcev. Njihovo bogastvo se je povečalo za dvakrat več, kot je vlada izplačala čekov za enkratno pomoč 150 milijonom Američanov. Če ta pandemija razkriva kaj, je to, kako neenakopravna je postala naša družba in kako drastično se mora spremeniti,« je številke komentiral izvršni direktor združenja za pravično obdavčitev Američanov Frank Clemente, kjer so po podatkih, ki so jih pridobili od Forbesa, opravili analizo bogastva, ki so si ga nakopičili milijarderji v času pandemije, in sklenili, da je treba nekaj spremeniti.

Musk premoženje potrojil, Zuckerberg podvojil Kaj točno, niso predlagali, je pa jasno, da so z orgijo bogastva mislili predvsem na tiste milijarderje, ki se gibljejo okoli stotice. Mednje se je po novem uvrstil tudi ustanovitelj Tesle Elon Musk, ki se mu je bogastvo v zadnjih petih mesecih celo potrojilo. Danes je Musk namreč vreden 85,6 milijarde dolarjev, marca pa je bil »le« 24,6 milijarde. Premoženje Marka Zuckerberga se je v času pandemije na primer podvojilo in se s 55 milijard povzpelo na 96 milijard. Bezos, ki je kljub temu, da je svoji bivši ženi lani ob ločitvi dal za 36 milijard dolarjev Amazonovih delnic, že tretje leto zapored najbogatejši človek na svetu, pa je svoje bogastvo povečal s 113 milijard na 189 milijard. Bezos ima v lasti 11,1 odstotka delnic Amazona, kar se morda sliši malo, a je treba vedeti, da 11,1 odstotka pomeni 54 milijonov delnic, ena delnica pa je bila ta teden vredna 3260 dolarjev. Bezos je med pandemijo, ki je povpraševanje po Amazonovih storitvah pognala v nebo, bogatel tako hitro, da je 22. julija v samo enem dnevu povečal svoje premoženje za 13 milijard dolarjev. Daleč od tega, da bi bil revež, pa je tudi Bill Gates, ki je večino svojega bogastva namenil v sklad Bill & Melinda Gates Foundation. Čeprav je obdržal le eno delnico Microsofta, je še vedno drugi najbogatejši človek na svetu, njegovo premoženje pa se je od marca do danes povečalo z 98 milijard na 114 milijard dolarjev.

Davek na obsceno povečanje bogastva Predlog senatorja Bernieja Sandersa, ki se je med demokrati potegoval za kandidaturo za ameriškega predsednika, ob vseh teh številkah zato postaja vse bolj razumljiv. Ideja zakona »Prisilimo milijarderje, da plačajo« je bila, da bi milijarderji, ki so si med pandemijo »obsceno povečali bogastvo«, nanj plačali enkratni 60-odstotni davek. S tem bi vlada dobila več kot 730 milijard dolarjev, namenila pa bi jih za stroške zdravljenja vseh Američanov. Po tem zakonu bi moral Musk plačati 27,5 milijarde dolarjev davka, Zuckerberg 22,8 milijarde, Bezos pa kar 42,8, kar pomeni, da bi mu še vedno ostalo več kot 150 milijard, glede na to, da pandemija ne pojenja, pa bi milijarde, ki jih je plačal državi, tudi zelo hitro zaslužil nazaj.