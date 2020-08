Večletni inšpekcijski postopek zaradi nezakonite deponije

Inšpekcija za okolje in naravo je včeraj opravila izredni inšpekcijski nadzor na avtomobilski deponiji na Cesti dveh cesarjev, kjer je konec tedna izbruhnil velik požar. Ob tem so sporočili, da v povezavi s to deponijo že več let vodijo inšpekcijski postopek, in sicer zaradi nezakonito odloženih odpadkov in zaradi opravljanja dejavnosti.