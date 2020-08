Nekaj po enajsti uri včeraj zvečer je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani močno zagorelo nas opuščenem avtoodpadu, so potrdili na Upravi za zaščito in reševanje RS. »Gasimo zelo obsežen požar skladišča odpadnega materiala, na delu je več enot, ki se borijo z intenzivnim ognjem,« pa so prek facebooka sporočili poklicni gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana in zraven objavili še fotografije.

Poleg njih so požar, ki se je raztezal po 8000 kvadratnih metrih, gasili še prostovoljni gasilci iz desetih enot PGD - Trnovo, Vič, Ljubljana mesto, Bizovik, Barje, Šentvid, Brdo, Kozarje, Rudnik, Podutik-Glince, Črnuče, Slape-Polje. Skupno jih je bilo na terenu več kot sto.