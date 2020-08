V Hrastniku nova pešpot

V občini Hrastnik so v letošnjem poletju obnovili tudi sprehajalno pot od Naselja Aleša Kaple do hrastniške glasbene šole. Številnim vsakodnevnim sprehajalcem in rekreativcem je odslej na voljo več novih klopi z letvami iz kvalitetnega lesa, zamenjali so koše za smeti, ti so sedaj iz pravega betona iz rečnega prodca in z vgrajenimi pepelniki. Posedanje pod drevesnimi krošnjami v prijetni senci in na varnem pred pripeko bo zdaj še prijetnejše.