Joveva je v četrtek na družbenem omrežju facebook opozorila na nekatere zapise, oznake in sovražni govor, ki jih je vsakodnevno deležna na družbenih omrežjih. »Mene ti komentarji ne bolijo z osebnega vidika. Bolijo me pa z vidika tega, kar je politika pri nas postala, predvsem v teh zadnjih nekaj mesecih. Vse prej kot dostojanstvena in vse prej kot zgled. Zato se mi zdi prav, da na vse to opozorim,« je med drugim zapisala.

V LMŠ pa so se danes odzvali na članek na spletnem portalu Nova24TV z naslovom Dvoličnost makedonske evroposlanke! Kot opozarjajo v LMŠ, je Joveva tarča sistematičnih žaljivih napadov in šikaniranja s strani nekaterih strankarskih medijev ter posameznikov na družbenih omrežjih, ki so blizu stranke SDS. Višek vsega pa je po njihovi oceni nedeljski naslov na spletnem portalu, ki je v lasti SDS in njihovih madžarskih zaveznikov, ki evropsko poslanko etiketira zaradi njenega porekla z označevanjem za makedonsko poslanko.

»Joveva je rojena v Sloveniji, za evropsko poslanko je kandidirala v Sloveniji, v Sloveniji je bila izvoljena. Njeno poreklo, na katerega je še posebej ponosna, je njena osebna stvar in je nekaj, kar ne sodi v politični diskurz Slovenije v 21. stoletju. V ta čas sodijo vrednote, kot sta strpnost in tolerantnost, za katere se bomo jasno in odločno zavzemali, ter se borili proti temu, s čimer je soočena naša evropska poslanka,« so zapisali v stranki.

Ob tem pa so javno pozvali predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janšo, ki je tudi solastnik televizije Nova24TV, naj zagotovi, da bo »njegov portal prenehal objavljati žaljive, nacionalistične in rasistične članke, ki Slovenijo postavljajo na neslavni zemljevid držav, v katerih vlada stranka, ki sistematično širi netoleranco, sovražni govor in škodljivi nacionalizem, ki je tragično zaznamoval zgodovino Evrope v 20. stoletju«.

Pozvali pa so tudi koalicijske stranke, še posebej tiste, ki se označujejo za tako imenovano sredino, da se jasno opredelijo, ali podpirajo tovrstno širjenje netolerance in sovražnega nacionalizma s strani stranke, ki vodi njihovo koalicijo.