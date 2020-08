Enotna fronta Evropskega parlamenta za spoštovanje vladavine prava

Največje politične skupine v evropskem parlamentu so naglasile uvod v burno politično jesen. V skupnem pismu nemškemu predsedstvu EU in predsednici komisije Ursuli von der Leyen so se zavzeli za izplačevanje evropskih sredstev zgolj tistim državam, ki bodo spoštovale vladavino prava.