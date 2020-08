Dallas četrte tekme prvega kroga končnice NBA ni začel najbolje. Po prvi četrtini so košarkarji iz Teksasa zaostajali za deset točk, Clippersom pa so dovolili kar 34 točk. Najbolj prepričljivega začetka srečanja ni imel niti Luka Dončić. Prvi znaki prebujanja Dallasa so se pokazali v izteku druge četrtine, ko Dončićeva ekipa sestavila serijo dobrih akcij in na odmor odšla le še z 8 točkami razlike.

Izrednega pomena za nadaljevaje srečanja je bila odlična tretja četrtina, ki jo je Dallas dobil s 35:19, še devet minut pred koncem rednega dela srečanja, pa so uspeli držati prednost 12 točk. Kot že večkrat to sezono, so Teksačani tudi tokrat pokazali ranljivost v zaključku tekme, a so z uspešno obrambo nad Kawhijem Leonardom v zadnjih sekundah vseeno uspeli iztržiti podaljšek. Ob zaključku tega so bile vloge obrnjene, vložki pa še večji. Vodili so Clippersi, z malenkost manj kot 4 sekundami na uri, pa je žoga pristala v rokah Dončića daleč od obroča. Namesto poskusa za varnejši met, je Slovenec sklenil poskusiti za tri. Njegov met s precejšnje razdalje je ob izteku sirene zletel skozi obroč ter Dallasu zagotovil zmago s 135:133.

Poleg odločilnega zadetka je Dončić v statistiko vknjižil nov trojni dvojček oziroma 43 točk, 17 skokov in 13 asistenc. Najbližje se mu je v statistiki približal Lou Williams (LA Clippers) s 36 točkami, 4 skoki in 5 asistencami. Kawhi Leonard je zbral 32 točk, 9 skokov in 4 asistence. Pri Dallasu so tekmo odigrali brez Kristapsa Porzingisa, ki je zaradi težav s kolenom moral srečanje presedeti. Terner Dallasa Rick Carlisle je po srečanju o Dončiću povedal: »Igro vidi v 6G, ne 5G. To je na drugem nivoju, onkraj tega, kar vidi večina. Ta tekma je bila z drugega planeta.«