Bliža se prvi medkoronski vrhunec teniške sezone – odprto prvenstvo ZDA v New Yorku. Igrišča v Flushing Meadowsu so zasedena že od konca minulega tedna, ko so začeli kvalifikacije Cincinnatija, ki letos izjemoma poteka v tako imenovanem teniškem mehurčku v New Yorku. Kot kaže, bodo na drugem letošnjem turnirju največje četverice igrali štirje Slovenci: Aljaž Bedene, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan med posamezniki ter Andreja Klepač med dvojicami v paru s Čehinjo Lucio Hradecka. Usoda v zadnjem času izjemno uspešne dvojice Tamara Zidanšek-Arantxa Rus še ni znana, saj na čakalnem seznamu čakata morebitne odpovedi.

Zaradi izrednih razmer letos v New Yorku ne bo kvalifikacij. Kvalifikacijsko sito bo zgolj uvrstitev na svetovni lestvici. Okrog deset mest boljša uvrstitev kot 141. mesto bi Blažu Roli zadostovala, da bi bil na glavnem žrebu. Po drugi strani bo prvič na glavnem turnirju največje četverice brez kvalifikacij nastopila Kaja Juvan, trenutno 112. igralka na svetu. Ljubljančanka je sicer zelo dobro začela mednarodno sezono, potem ko se je prebila skozi kvalifikacije Palerma in v prvem krogu premagala lansko finalistko Rolanda Garrosa Marketo Vondroušovo.

Kaja Juvan prvič na glavnem turnirju v New Yorku Robi Cokan, trener Kaje Juvan, se je s turneje v Palermu in Pragi vrnil z mešanimi občutki. Dejal je, da je bila Kaja Juvan pripravljena bolje kot za uvrstitev v drugi krog, a je proti Camili Giorgi izgubila zaradi krča v hrbtu, bolečine pa so jo spremljale še dalj časa. »Tokrat je imela Kaja nekaj športne sreče, saj ji ne bo treba igrati kvalifikacij. Naj spomnim, da je imela v preteklosti na najmočnejših turnirjih tudi precej smole z žrebom. A to je preteklost, nas zanima sedanjost in prihodnost,« poudarja Robi Cokan. »Težko je kar koli napovedovati v New Yorku. Naša naloga je, da se na tekmovanje pripravimo čim bolje,« odgovarja Cokan, ki se bo s Kajo Juvan odpravil na pot jutri. Minuli teden so se na igriščih akademije Robija Cokana v Šeščah pri Preboldu zbrali številni najboljši slovenski teniški igralci, ki so tekmovanje izkoristili za sklepni trening pred naslednjimi izzivi. Na Savinjskem sta bili tudi Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, ki sta v zadnjih mesecih skupaj veliko trenirali. Obe igralki na New York nimata najlepših spominov. Tamara Zidanšek je doslej dvakrat izgubila v prvem krogu, medtem ko Kaja Juvan v ZDA še ni igrala na glavnem turnirju. Obe sta nase bolj opozorili na trdi podlagi v Avstraliji, kjer se je Tamara Zidanšek dvakrat uvrstila v drugi krog, Kaji Juvan pa je enak dosežek uspel letos.

Lepi spomini Aljaža Bedeneta Bolj izkušen na trdi podlagi je Aljaž Bedene. Lani je v New Yorku z uvrstitvijo v tretji krog dosegel najboljšo uvrstitev v karieri. V šestnajstini finala je moral po ogorčenem boju priznati premoč Nemcu Alexandru Zverevu. Najboljši slovenski igralec je v zadnjih letih najbolj napredoval na trdi podlagi, na kateri sicer vrhunski igralci igrajo največ dvobojev. Na turnir v New Yorku se je na trdi podlagi pripravljal v Ljubljani. Ker je veliko treniral z mladinci, je imel v kvalifikacijah Cincinnatija precej težav pri privajanju na močnejše udarce najboljših igralcev. Po prihodu v ZDA je imel Bedene težave z rezultatom testa na covid-19, saj ga je čakal nerazumljivo dolgo, tako da je zamudil kakšen dan treninga. V New Yorku bo Bedene tekmoval brez trenerja Markusa Wislspergerja. Nemec ima namreč težave z bolečinami v hrbtu, zato so mu zdravniki odsvetovali pot v ZDA. A Bedene je vajen nastopati brez trenerja, kar je navsezadnje v New Yorku dokazal lani z uvrstitvijo v tretji krog. Pred začetkom newyorškega turnirja je za Ljubljančana pomembno tudi dejstvo, da ne glede na rezultatski izkupiček ne bo izgubil točk na svetovni lestvici. Takšna so namreč v času epidemije covida-19 pravila Mednarodne teniške organizacije. Točke bo lahko pridobil le, če se bo prvič v karieri na turnirjih največje četverice uvrstil v osmino finala. »Rezultati v preteklosti kažejo, da je Aljaž vselej po pripravah funkcioniral dobro in dosegal lepe uspehe. Upamo, da bo tako tudi po daljšem premoru. Pomembno je, da je pozdravil bolečine v rami in da lahko servise izvaja z maksimalno močjo,« sporoča Andraž Bedene, eden dveh teniških trenerjev v Sloveniji. Start sezone je bil za Aljaža Bedeneta odličen, saj se je z dvema zmagama prebil skozi kvalifikacije Cincinnatija. Najprej je bil v prvem krogu s 6:4, 7:5 boljši od Američana Denisa Kudle, nato pa s 4:6, 6:3, 6:4 od Avstrijca Dennisa Novaka.