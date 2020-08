Na prvi tekmi konferenčnega polfinala v vrsti Dallasa ni manjkalo razpoloženih igralcev.

Rus Aleksander Radulov je dosegel dva zadetka in ekipi pomagal še s podajo. Izkazal se je tudi Jamie Benn s tremi asistencami, Tyler Seguin je imel gol in podajo, vratar Anton Hudobin pa je bil zanesljiv v vratih z 28 obrambami za tretjo najboljšo ekipo zahoda v rednem delu.

"Zadnja tekma proti Calgaryju, ko smo na začetku zaostajali z 0:3, nas je izučila, da je zelo pomemben dober začetek. Zato smo vedeli, da se moramo proti takšni vrhunski ekipi, kot je Colorado, zanesti na vse igralce. Uporabili smo vse naše napadalne linije in mislim, da smo se odrezali zelo dobro," je po tekmi dejal Benn.

Zvezde so prvo tretjino končale z izidom 3:1, v nadaljevanju pa so ves čas nadzirale potek tekme. Za teksaške zvezde sta zadela tudi Blake Comeau in Roope Hintz.

Za moštvo iz Kolorada je Nathan MacKinnon dosegel dva zadetka, med strelce se je vpisal tudi Gabriel Landeskog. Coloradu ni pomagala niti menjava vratarja. Philippa Grubauerja, ki je dovolil tri zadetke v desetih poskusih nasprotnega moštva, so zamenjali po 23 minutah tekme, njegovo mesto je zasedel Pavel Francouz, ki je v nadaljevanju ubranil 18 strelov Dallasa. Kot je pojasnil trener Jared Bednar, Grubauer ni mogel več nadaljevati tekme, potem ko si je nekaj zvil.

Moštva končnico v ligi NHL igrajo v dveh varovanih mehurčkih v Kanadi, ekipe zahodne konference so v Edmontonu, ekipe vzhodne konference pa v dvorani Scotiabank Arena v Torontu.

Para konferenčnega polfinale vzhoda sta Philadelphia Flyers - New York Islanders ter Tampa Bay Lightning - Boston Bruins. V drugi del končnice v zahodni konferenci pa sta se prebili še ekipi Vegas Golden Knights in Vancouver Canucks.

Moštvo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja se ni uvrstilo v končnico.