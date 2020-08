Med potrjeno okuženimi osebami, ki so vnesle virus v Slovenijo iz Hrvaške, jih je bilo tako 120 starih od 15 do 34 let, kar predstavlja skoraj tri četrtine vseh vnosov v državo iz južne sosede. Med osebami, ki so se okužile na Hrvaškem, je bilo skoraj dvakrat več moških (108) kot žensk (57).

Nekatere osebe, ki so prinesle virus s Hrvaške, so tega širile tudi v domačem okolju, so navedli na NIJZ. Tako se je dodatno potrjeno okužilo še 26 oseb v Sloveniji.

Ker se je število okuženih, ki so prihajali ali se vračali s Hrvaške, začelo hitro povečevati, je NIJZ o tej rasti preko evropskega sistema za opozarjanje in odzivanje (EWRS) obvestili vse članice EU.

Če jih je bilo pred tremi tedni 16, jih je bilo v prejšnjem tednu 64, v iztekajočem se tednu pa je številka trenutno pri 57, a bo po pričakovanjih NIJZ do konca tedna višja kot v predhodnem sedemdnevnem obdobju.

Vse to je tudi eden od temeljnih razlogov, da sta strokovna skupina in NIJZ vladi predlagala uvedbo obvezne 14-dnevne karantene za slovenske državljane, ki prihajajo s Hrvaške, so poudarili na NIJZ. Ta od petka z več izjemami velja za vse tiste, ki odhajajo na dopust na Hrvaško, medtem ko se lahko dopustniki, ki so bili na Hrvaškem že pred petkom, v domovino brez karantene vrnejo do vključno ponedeljka.

NIZJ ob tej priložnosti vse prebivalce Slovenije, ki so se ali se bodo še vrnili s Hrvaške, poziva, da še 14 dni po vrnitvi s Hrvaške spremljajo svoje zdravstveno stanje in so pozorni na morebitne zdravstvene spremembe, o katerih naj obvestijo izbranega zdravnika. V tem času naj tudi poskušajo s preventivnim ravnanjem preprečiti morebiten prenos virusa na druge.