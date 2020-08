Facebook obvezen ob uporabi Oculusovih očal

Uporabniki očal za navidezno resničnost podjetja Oculus bodo v kratkem morali imeti račune za družbeno omrežje facebook. Očala podjetja Oculus, ki ga je leta 2014 kupil Facebook, so doslej omogočala uporabo ločenega uporabniškega računa, ki ni bil neposredno povezan z družbenim omrežjem. Lastniki do sedaj izdanih Oculusovih očal, ki že imajo Oculusov uporabniški račun, bodo sicer lahko svoje virtualno življenje še živeli ločeno od facebooka, a le do leta 2023. Tedaj bodo tudi oni morali združiti račun s facebook računom. Že z letošnjim oktobrom pa bo v veljavo stopila obvezna povezava vseh novih Oculusovih očal s facebookom. Družbeno omrežje bo spremljalo uporabo očal in podatke med drugim izkoriščalo tudi za ciljano oglaševanje. Odločitev je nemudoma naletela na ostro nasprotovanje uporabnikov.