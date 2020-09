Rusi so po trditvah Facebooka že maja letos ustvarili tako imenovani neodvisni medij Peace Data in najeli honorarne novinarje, ki so širili napade na demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna in pogrevali že tako vroče politične razmere v ZDA.

Facebook sporoča, da so jih dovolj zgodaj odkrili in odstranili, preden so lahko povzročili večjo škodo ameriškemu volilnemu procesu.

"Preiskava je odkrila povezave s posamezniki, ki so povezani s preteklimi aktivnostmi Agencije za raziskovanje interneta," je sporočil Facebook. Omenjeno agencijo s sedežem v St. Petersburgu je razkrila tudi preiskava posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve pod vodstvom Roberta Muellerja, ki je proti vodilnim vložil obtožnice.

Moskva vse zanika in trdi, da se ne vpleta v volitve v drugih državah.

Prekinjena operacije je ciljala na levičarske skupine v ZDA, pa tudi v Veliki Britaniji, ter napadala zmerno demokratsko sredino in konservativno politiko v ZDA. Za dobro mero so poleg Bidna kritizirali tudi predsednika Donalda Trumpa. Analitiki menijo, da je bil namen zmanjšati podporo Bidnu pri ameriški levici, kar bi lahko zadostovalo za novo tesno zmago Trumpa.

Facebook trdi, da so imeli zaprti računi skupaj 14.000 sledilcev.

Peace Data objavlja v angleškem in arabskem jeziku in se predstavlja kot neprofitna organizacija, ki išče resnico o ključnih dogodkih po svetu. Preiskava je odkrila, da tri domnevno stalno zaposlene osebe ne obstajajo. Snovalci tako imenovanega medija so objavili fotografije neobstoječih oseb in jim ustvarili lažne račune na Facebooku, Twitterju in LinkedInu. S Peace Data je sodelovalo več neodvisnih novinarjev v ZDA in Veliki Britaniji, ki so jim za prispevek ponujali 75 dolarjev. Facebook priznava, da pisci člankov niso vedeli, za koga dejansko delajo.