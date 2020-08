Rossi je bil prestrašen

Po kaotični in dramatični peti dirki sezone v Spielbergu se bodo dirkači elitnega razreda motoGP jutri še enkrat pomerili na istem prizorišču. Po hudi nesreči Franca Morbidellija in Johanna Zarcoja so se okrepili pozivi k spremembi nevarnega odseka steze.