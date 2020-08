Drugo mesto je osvojil Italijan Luca Marini, tretji je bil Nemec Marcel Schrötter.

Dirka v razredu moto2 je bila prekinjena po hudi nesreči, ki jo je s padcem zakrivil Enea Bastianini. Žal so trije dirkači za njim naleteli naravnost na njegov motocikel, ki je ostal sredi steze. Najhuje jo je skupil Malezijec Hafizh Syahrin, medtem ko sta ostala vpletena Edgar Pons in Andi Farid Izdihar sama zapustila stezo. Organizatorji so kmalu po nesreči sporočili, da je Syahrin pri zavesti in da ni utrpel hujših poškodb. Dirka pa je bila prekinjena in se je čez slabe pol ure ponovila v krajši, sprinterski izvedbi, s 13 odpeljanimi krogi.

Po drugem startu je dirko dobil Španec Martin, Marini pa je kljub drugemu mestu skočil na vrh skupnega seštevka. Rojaka Bastianinija je potisnil na drugo mesto, njegov zaostanek za novim vodilnim je zgolj pet točk.