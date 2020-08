Northug ima po koncu kariere resne težave z alkoholom in mamili

Nekdanji norveški zvezdnik smučarskega teka Petter Northug je priznal, da ima "resne težave z alkoholom in mamili." Štiriintridesetletni Norvežan se je pred kratkim znašel pod drobnogledom policije, ki ga preiskuje zaradi prehitre vožnje in kokaina, ki so ga našli na njegovem domu.