V napačni smeri je vozil nekaj po 19. uri po avtocesti od Pernice proti Lenartu. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so policisti ob pomoči upravljavca avtoceste zaprli predor Cenkova in ustavili promet v smeri Pernice.

Ob 19.21 so pri uvozu Cerkvenjak uspeli ustaviti voznika osebnega avtomobila, ki je med vožnjo v napačni smeri po ugotovitvah policistov vsaj enkrat za las ušel trčenju z drugim vozilom.

Elektronski alkotest je pokazal 1,09 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so ga pridržali do streznitve in ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.