Potem ko so hrvaške oblasti zaradi slabe epidemiološke slike prejšnji teden nočnim lokalom zaukazale omejeno obratovanje do polnoči, so nekateri ponudniki že našli zasilni izhod iz zagatne situacije. »Znajdi se prijatelj: Če ne smemo žurati na kopnem, bomo pa na morju,« novitete na hrvaški poslovni sceni komentira časnik Zadarski. »Koronavirus je potrebno zaustaviti, ampak vsi ukrepi, ki so bili do sedaj sprejeti, so najbolj prizadeli ravno nas gostince, ki želimo delati, kolikor pač lahko,« pravi Pjerino Bebić, solastnik zadarskega kluba Opera, kjer že od nedelje vabijo k vkrcanju na tako imenovano »party ladjo« (op. a. ladjo zabave).

Potrebno se je prilagoditi »Vkrcanje ob pol desetih, odhod ob desetih, povratek ob dveh zjutraj,« je zapisano na facebook vabilu, ki za prihajajoči vikend obljublja edinstveno zabavo, Bebić pa navzlic očitnemu pojasnjuje: »Za naše goste organiziramo izlete. Tudi mi moramo zaslužiti, to ni povezano z nočnim klubom. Na žalost pa s tem ne bomo pritegnili večjega števila ljudi, četudi bi bilo to mogoče. Na ladji bo namreč hkrati največ 150 ljudi. Držali se bomo vseh ukrepov, ljudem pred vkrcanjem merili temperaturo, skrbeli za predpisano razdaljo, dogodek je tudi uradno prijavljen.« »Poskrbeli smo za to, da nam noben ne bi mogel česa očitati,« še pravi solastnik enega večjih nočnih lokalov v Zadru in poudarja, da se je potrebno v takšnih razmerah za skupno dobro prilagajati ukrepom, da pa so zaslužki v luči tega zelo majhni. Nadaljnje morske dogodivščine so sicer odvisne od ponedeljkovih odločitev nacionalnega štaba civilne zaščite. »Ne želim namigovati, ampak videl sem posnetke avstrijskih in nemških lokalov, kjer so se ljudje zabavali brez komplikacij, zato ne razumem, zakaj ne moremo upoštevajoč pravila v miru delati tudi mi,« dodaja. Podobno razmišljajo tudi v znanem zadarskem baru Hype, kjer so prav tako prepoznali morsko nišo in prek družbenih omrežij vabijo na vkrcanje. »Moramo delati, ker sicer ne bomo preživeli, bomo pa delali v skladu s predpisi. Tudi na ladji bomo delili maske in rokavice ter upoštevali ostale ukrepe,« so sporočili.

Kako dolgo bo trajal poslovni trik? Lastniki obeh lokalov ob tem vseskozi poudarjajo, da morajo ne glede na situacijo poravnati obratovalne stroške in da na državno pomoč zaenkrat niso mogli računati. »V klub, ki sprejme 700 ljudi, smo zaradi razmer sprejemali po samo 200 gostov. Porabili smo litre in litre razkužil. Tu ni matematike, tu ni zaslužka« so jasni lastniki nočnega lokala Opera, kjer pravijo, da je zaradi poraznih dohodkov na vidiku črna zima. Toda: ali 'briga te, saj si na morju' res pije vodo, je beg s kopnega na morje v skladu s pravili? Da. Načelnik civilne zaščite zadarske županije Šime Vicković je namreč za Zadarski pojasnil, da so se gostinci za selitev dejavnosti na morje odločili iz zelo preprostega razloga. Ker lahko, ker na izletnih ladjah zaenkrat ne veljajo omejitve glede obratovalnega časa. Bo pa, kot rečeno, že prihodnji teden jasno, kako dolgo bodo lahko gostinci koristili novoodkrito tržno nišo, saj so na Hrvaškem v zadnjem dnevu zabeležili rekordnih 265 novih okužb s koronavirusom. Skupno se je okužilo 7594 ljudi, v samoizolaciji jih je 6446, v bolnišnicah se zdravi 235 bolnikov, skupaj pa je pri naših južnih sosedih doslej umrlo 169 obolelih s covidom-19. Minister za zdravje Vili Beroš medtem glede števila novih okužb miri, rekoč, da ne gre za večje odstopanje od dosedanjega trenda in poudarja, da je to posledica turistične sezone.