Kot sporočajo iz Hrvaške turistične skupnosti, je letošnji poletni turizem na Hrvaškem primerljiv s preteklimi leti. V dosedanjem delu avgusta so namreč zabeležili 17,6 milijonov nočitev in več kot 2,3 milijona prihodov, kar je okoli 67 odstotkov lanskega rezultata v istem obdobju. Le v zadnjem vikendu pa so na Hrvaškem zabeležili več kot 200.000 prihodov in 1,8 milijona nočitev.

Največ turistov se je odpravilo na Vir, Rovinj, Medulin, Poreč, Crikvenico, Umag, Mali Lošinj, Novaljo, Split in Pulj. Širše gledano so največ nočitev v omenjenem obdobju zabeležili v Istri (4,3 milijona nočitev), na Kvarnerju (3,5 milijona nočitev), v Splitsko-dalmatinski (3,4 milijona nočitev), Zadrski (3,2 milijona nočitev), Šibeniško-kninski (1,4 milijona nočitev), Dubrovniško-neretvanski (999.000 nočitev) in Liško-senjski županiji (636.000 nočitev).

Največ turistov je na Hrvaško prišlo iz Nemčije - približno 4,3 milijona - kar predstavlja 90 odstotkov lanskoletnega števila nemških turistov v enakem obdobju. Sledijo hrvaški turisti, ki so zabeležili 3,3 milijone nočitev. Za tem so slovenski turisti, ki so na Hrvaškem zabeležili 2,6 milijona nočitev, kar je 94 odstotkov lanskega prometa. Sledijo poljski turisti z 1,8 milijona nočitev, kar je 5-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem lani.

Slovenci najpogosteje v zasebnih namestitvah in apartmajih Slovenski turisti so v avgustu najpogosteje spali v zasebnih namestitvah - 999.118 nočitev -, nato v apartmajih - 825.300 nočitev -, v kampih - 575.342 nočitev - in v hotelih, kjer so opravili 127.579 nočitev. Kot že omenjeno, to predstavlja 94 odstotke lanskega prometa. V največjem številu so Slovenci obiskali najbližjo Istrsko županijo, zatem Primorsko-goransko in Zadrsko, najbolj obiskane destinacije pa so bile Umag, Mali Lošinj, Dobrinj, Novalja in Medulin.