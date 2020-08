Ministra za zdravje Tomaž Gantar in za delo Janez Cigler Kralj sta danes predstavila dolgo pričakovani predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. »Po skoraj 20 letih je skrajni čas za premik na tem področju. Gre namreč za področje, ki je bilo vrsto let zapostavljeno, kjer je bila omejena dostopnost do storitev in kjer odstopamo od praks sodobnih držav,« je povedal Gantar. Dodal je, da idealnega zakona o dolgotrajni oskrbi ni, da pa so se vsi, ki so pri oblikovanju predloga sodelovali, trudili, da bi bil zakon čim bližje temu.

Cigler Kralj je spomnil, da je vlada že naredila določene manjše korake; razpis za 1100 postelj v koncesijah, začasne namestitve in dnevni centri za varstvo starejših, zaveza o izgradnji pet novih domov in dokončanju dveh že začetih. »Z zakonom o dolgotrajni oskrbi pa bomo na strateški ravni vse te aktivnosti in ukrepe, ki jih izvajamo na področju skrbi za starejše, povezali v celovit sistem, ki bo zagotavljal kvalitetne in raznolike storitve, ponujal možnost izbire ter omogočal, da bodo te storitve tudi finančno dostopne in vzdržne,« je povedal Cigler Kralj.

Tako bi se po predlogu zakona zmanjšali denimo stroški, ki jih mora oseba plačati v institucionalnem varstvu. Storitve dolgotrajne oskrbe, kot so denimo pomoč pri umivanju, oblačenju, hranjenju ali priprava in dajanje zdravil, bi se namreč v celoti zagotavljale iz javnih virov, zbranih v blagajni dolgotrajne oskrbe. Posameznik pa bi moral plačati strošek namestitve in bivanja, kot jih tudi v domačem okolju, je pojasnila Kobal Strausova. Z dodatnim prostovoljnim zavarovanjem pa bi bil lahko posameznik upravičen tudi do storitev, ki niso vključene v osnovni paket storitev dolgotrajne oskrbe, denimo do namestitvenih storitev.

Po njenih besedah je predvideno, da bo ocenjevanje, ali je posameznik upravičen do pravic dolgotrajne oskrbe, potekalo na njegovem domu. Oceno bo naredil strokovni delavec vstopne točke, za katero načrtujejo, da bo umeščena na območnih enotah zavoda za zdravstveno zavarovanje. Če bo oseba upravičena do pravic dolgotrajne oskrbe, bo uvrščena v eno od petih kategorij upravičenosti, na podlagi katerih bo dostopala do različnega obsega sredstev, ki jih bo namenila za oskrbo, ki jo potrebuje.

Cilj je, da ljudje čim dlje ostanejo doma Predlog zakona glede na potrebe oskrbovancev uvaja tri različne vrste domov - bivalni dom, oskrbni dom in negovalni dom, »Sodobne smernice oskrbe starejših zahtevajo, da ljudje čim dlje ostanejo v domači oskrbi. Če ne morejo ostati doma in potrebujejo neko vrsto nege, pa je pomembno, da jim zagotovimo dostojanstveno bivanje v instituciji, kjer bi se počutili kot doma. Tisti, ki potrebujejo dolgotrajno nego in več zdravstvene oskrbe, s tem zakonom dobivajo možnost, da so oskrbovani v negovalnih domovih,« je dejal Cigler Kralj. V. d. generalnega direktorja direktorata za dolgotrajno oskrbo Klavdija Kobal Straus je ocenila, da je epidemija koronavirusa pokazala na določene pomanjkljivosti v sistemu, katere želijo s tem zakonom odpraviti. »Ključni poudarek bo na zagotavljanju storitev glede na želje in potrebe uporabnikov,« je povedala, in dodala, da zakon uvaja tudi dodatne storitve, obenem pa poenostavlja postopke.