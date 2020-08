Zakon o dolgotrajni oskrbi gre še ta teden v javno obravnavo

Zdravstveni minister Tomaž Gantar je danes napovedal, da bo ministrstvo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi še v tem tednu posredovalo v javno obravnavo. Na Zdus pa so predstavili kratkoročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje oskrbe starejših. Med drugim predlagajo, da se institucionalna oskrba loči na domove za starejše, v katerih bi prebivali sorazmerno zdravi stanovalci, in na negovalne domove za tiste, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno nego.