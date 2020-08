Včeraj dopoldne so na osrednjem trgu v Šmarjeti urejali še zadnje malenkosti pred odprtjem njihovega novega turističnega produkta, fontane cvička, ki za sam kraj in celotno občino pomeni pomembno turistično pridobitev. Odprli jo bodo danes ob 17. uri, vabilu pa se je odzval tudi predsednik države Borut Pahor.

Fontana je največji del projekta Lokalno je aktualno – šmarješki izvir cvička, sofinanciranega iz evropskih sredstev. To edinstveno pridobitev je pripravlja občina Šmarješke Toplice skupaj s partnerji, društvoma vinogradnikov Šmarjeta in Vinji vrh-Bela cerkev ter Mlinom Košak, vredna pa je skoraj 140.000 evrov, od tega jim je uspelo pridobiti 80 odstotkov iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več obiskovalcev in podpora vinogradnikom

»Obetamo si nov turistični produkt, ki bo povečal turistično prepoznavnost občine, pomenil bo tudi dodatno ponudbo obiskovalcem bližnjih term, predvsem pa bo podprl naše lokalne vinogradnike in druge ponudnike. Verjamemo, da bo kraj s tem postal bolj zanimiv tudi za obiskovalce iz drugih koncev Slovenije in širše,« pravi vodja projekta Alja Rabzelj, strokovna sodelavka za turizem, kulturo in šport na šmarješki občini.

V fontani bo mogoče pokusiti cviček ter tudi dolenjsko belo, modro frankinjo in žametno črnino, ki so glavne sestavine cvička. Vino bodo zagotavljali v obeh vinogradniških društvih oziroma tisti njihovi člani, katerih vina so na letošnjem ocenjevanju v okviru tedna cvička prejela najvišje ocene, pojasnjuje sogovornica in dodaja, da so del projekta tudi izobraževanja za vinogradnike, kako pridelati čim bolj kakovostna vina.