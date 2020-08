»V Šmihelu v Novem mestu je v noči na 10. avgust nekdo z zelenjavnega vrta odtujil okrog 50 kilogramov paradižnika in pet kilogramov paprike,« se je glasil začetek enega od policijskih poročil te dni. Na prvi pogled bi morda kdo zmignil z rameni, češ, saj je le malenkost. Toda če se takšne tatvine dogajajo vsak dan, zadeva postane precej bolj resna.

V pokritih zelenjavnih nasadih družine Bostele v Pesju na obrobju krške občine skoraj ne mine dan brez tatvine paprike, paradižnika, kumar ali katere druge zelenjave. Tako je bilo tudi v noči na četrtek, ko je nekdo polomil 20 sadik paprike, nekaj pridelka odnesel, veliko pa ga je pustil ležati na tleh.

Rastline pomendrajo in polomijo

»Potrgajo, kar jim paše. Ker se jim mudi, rastline kar pomendrajo ali polomijo. Tu so podrli še nekaj količkov in potrgali oporo,« pokaže ogorčena Jožica Bostele. »Lani smo imeli posajen tudi fižol za zrnje, pa so v dolžini kakih desetih metrov kar populili rastline in jih odnesli. Tudi če odnesejo 20 kilogramov pridelka, me toliko ne prizadene, prizadene pa me, koliko škode ob tem naredijo. Še bolj boli, da iz nas dobesedno norce delajo. Štirje garamo na kmetiji, poleg naju z možem še sin in snaha. Delamo po 12, včasih tudi 16 ur na dan, borimo se za vsak evro. Potem pa doživljamo take stvari.«

Tatovi so sprva hodili le zvečer. Ko so Bosteletovi začeli ob večerih stražiti, pa so začeli hoditi tudi v času kosila, ko v nasadih ni bilo nikogar. »Nedavno je mož zasačil dva na kolesih. Ko sta ga zagledala, sta pobegnila peš. Mož in sin sta nato čakala, da se bosta vrnila po kolesa. Z avtomobilom so se pripeljali štirje in nič drugega nista mogla storiti, kot da sta fotografirala registrsko tablico avtomobila in poklicala policijo. Ta je potem na podlagi fotografije našla storilce v bližnjem romskem naselju.«