Praktično vse tekme so bile za zaprtimi vrati, odkar je izbruhnila pandemija novega koronavirusa. Medtem ko se na različnih območjih po Evropi ukrepi rahljajo, je Uefa na videokonferenci z vsemi 55 generalnimi sekretarji članic govorila o potencialnem postopnem vračanju gledalcev na Uefine tekme.

Uefa sicer meni, da je prezgodaj za gledalce na reprezentančnih tekmah lige narodov, ki bodo v začetku septembra, in da bi morali izvesti testno tekmo ali testne tekme, da bi natančno preučili vpliv gledalcev na zdajšnje zdravstvene protokole. Uefa je tako predlagala, da bi kot testno tekmo izbrali evropski superpokal, ki bi ga obiskalo manjše število gledalcev.

Govora je bilo tudi o karanteni za igralce, posebej za reprezentančne tekme, ki se jih udeležujejo igralci iz različnih tujih klubov in bi bili morda primorani v karanteno, ko bi se vrnili v svojo državo. Tako so nacionalne zveze pozvali, naj se pogovorijo z ustreznimi organi v svojih državah o možnih izjemah za igralce in člane osebja. Pri tem mislijo na tako imenovane mednarodne koridorje, ki so že v veljavi v nekaterih državah.

Dejstvo, da bodo igralci vseeno redno testirani, kar je del Uefinega protokola za vrnitev za igrišča, naj bi zagotavljalo, da ne obstaja tveganje za okužbo. Prav tako so poudarili, da bi ti mednarodni koridorji tudi bistveno olajšali organizacijo tekem. Nacionalne zveze imajo sicer na voljo tudi možnost, da izberejo nevtralno prizorišče, če je na domačih tleh tekma pod vprašajem.