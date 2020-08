Paris Saint-Germain bo v nedeljo zvečer v Lizboni lovil premierni naslov evropskega prvaka v nogometu. Francoski prvaki so nabrušeni za zadnje dejanje sezone – v polfinalu so s 3:0 (2:0) odpihnili Leipzig, ki je na najodmevnejši tekmi v zgodovini kluba s Kevinom Kamplom v udarni postavi pokazal premalo. PSG bo nasprotnika v finalu dobil po sredinem obračunu med Bayernom in Lyonom.

Francija je po šestnajstih letih dobila prvega finalista lige prvakov, PSG pa je proti Leipzigu zadel na 34. evropski tekmi zapored, s čimer je izenačil rekord tekmovanja. V Lizboni že po prvem polčasu ni bilo dvoma, da bodo napredovali Parižani, ki so v vseh pogledih zasenčili nemškega predstavnika. PSG je imel tekmo brez posebnega vznemirjenja ves čas pod nadzorom in že v uvodnih minutah razgrnil strelske ambicije.

Obramba Leipziga je prvič klonila po trinajstih minutah, ko je bil po strelu z glavo uspešen Marquinhos. Leipzig je bil v tako podrejenem položaju, da si je njegov trener Nagelsmann na klopi pogrizel nohte. Potem ko je Neymar še drugič stresel okvir vrat, je hudo napako vratarja Gulacsija še pred odmorom izkoristil razpoloženi Di Maria in odločil potnika v finale.

PSG je v drugem polčasu s tretjim zadetkom le utrdil premoč, da je lahko na koncu varčeval moči za nedeljski vrhunec v ligi prvakov. Po domiselni kombinatorni akciji celotnega moštva se je med strelce vpisal tudi Bernat, s petimi goli najučinkovitejši branilec letošnje evropske sezone.

Policija v Parizu aretirala 36 navijačev





Francoska policija je imela po prepričljivi zmagi Paris St. Germaina v polfinalu evropske nogometne lige precej dela. V središču Pariza je aretirala 36 ljudi.

Navijači, ki so slavili zmago s 3:0 proti Leipzigu in uvrstitev v finale lige prvakov, kjer Parižane čaka zmagovalec dvoboja Bayern - Lyon, so se zbrali na Elizejskih poljanah ter v bližini stadiona Park Princev.

Večina ni nosila mask za preprečitev širjenja okužbe, aretirani pa so bili iz več razlogov. Kot je sporočila policija, zaradi metanja pirotehničnih sredstev, nasilnih dejanj proti policistom ter kraje.