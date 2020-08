#reportaža Brkini? Jušto na kunfini!

»So tu že Brkini?« vprašamo Rodičana Erika Sarkiča, najmlajšega slovenskega profesionalnega žganjekuha. Ne more se povsem odločiti. »Nismo ne Kraševci ne Brćini, smo jušto na kunfini,« se posmeje. Rodik je na skoraj 600 metrih nadmorske višine zadnji kraj na poti proti morju, ki ga pozimi še pobeli sneg. Mešanica sredozemskega in celinskega podnebja ter flišna tla so Brkine na gosto posejali s sadnimi drevesi. Letošnja letina bo obilna.