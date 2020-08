Jezero z mnogimi obrazi

»Cerkniško polje se razteza okoli Cerknice, na njem leži zelo znano Cerkniško jezero. To polje, ki je sicer precej rodovitno, je zelo ilovnato, ima tudi velike gozdove in veliko visokih, divjih in gozdnatih hribov, vendar tudi rodovitne doline, dobro živinorejo, mnogo velikih in majhnih vasi,« je pisal o Cerknici in Cerkniškem jezeru Janez Vajkard Valvasor. Jezeru, ki je, kadar je polno, največje v Sloveniji, a so obdobja, ko je le suho polje, jezeru, kjer lahko veslaš, jadraš ali pozimi drsaš, s kilometri poti okoli njega, jezeru, ki ima tisoč obrazov, tisoč zgodb. V letu, v mesecu, v dnevu…