Nova resničnost na ministrstvu

Ministrstvo za kulturo se rado pohvali s predanim trudom za dobrobit svojega področja, naj gre za javne zavode, nevladne organizacije ali pa samozaposlene v kulturi. Zato je sila nenavadno, da že tedne zavlačuje z izdajo odločb o podelitvi ali podaljšanju statusa samozaposlenega oziroma o priznanju pravice do plačila prispevkov, saj se na Maistrovi gotovo zavedajo, v kakšne težave s tem spravljajo ustvarjalce. Pojasnilo, da mnenje pristojnih strokovnih komisij za ministra pač ni zavezujoče in da do zamud prihaja zato, ker so bile nekatere vloge vrnjene v ponovno obdelavo, seveda porodi vsaj dve vprašanji: ali je primerno, da minister diskrecijsko pravico uporablja do mere, ko to povzroča neugodne zaplete ali pa celo kršenje predpisov, in čemu pravzaprav služijo strokovne komisije za posamezna področja, če pa jim minister v toliko primerih ne zaupa?