Ko sta moška in ženska slovenska reprezentanca v smučarskih skokih po včerajšnjem treningu v Kranju stopili pred novinarje, je tiskovni predstavnik Tomi Trbovc skrbel za vsako podrobnost. V ospredju so bili ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom, skrbel je celo za takšno podrobnost, da se je moral selektor ženske vrste Zoran Zupančič preobuti, ker ni imel pravih športnih copat uradnega opremljevalca. Ženski del je bil dobro razpoložen, potem ko je na edini poletni tekmi sezone v Frenštatu zmagala Nika Križnar s prednostjo 30 točk, Ema Klinec pa je bila tretja, moški del brusi zadnje podrobnosti forme za preizkušnji konec tedna v Visli na Poljskem.

Domen Prevc je v preslabi formi za mednarodne tekme

Na edinih dveh tekmah letošnje poletne velike nagrade na Poljskem bodo za Slovenijo tekmovali Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Žiga Jelar, Rok Justin, Jan Bombek in Lovro Kos. »Od šestih članov reprezentance A imajo formo v skladu s pričakovanji Lanišek, ki je vse poletje na visoki ravni, Zajc, Peter Prevc in Jelar. Ti štirje so bolje pripravljeni kot v lanski sezoni. Bartol se vrača po poškodbi, zato potrebuje še nekaj časa, da ujame korak z najboljšimi. Domen Prevc še zelo zaostaja, a kaže znake prebujanja, da bi bil pozimi lahko pravi. Za preostala tri mesta smo pogledali po preostalih reprezentanca in izbrali najbolje pripravljene,« je pojasnil selektor Gorazd Bertoncelj. Jernej Damjan je začel skakati, a tako kot v preteklih letih dela z glavnim trenerjem reprezentance B, Igorjem Medvedom. Slovenci želijo biti v Visli, kjer bo tekmovalo 12 držav, konkurenčni poljski reprezentanci, saj bosta pri Avstrijcih manjkala Kraft in Schlierenzauer, najboljši Nemci pa so trenutno na dopustu. Obenem želijo preveriti, da je tekmovalna oprema, pri kateri je bilo veliko sprememb, v skladu s pravili.

Nekateri skakalci so imeli velike težave, ker so spremembam morali prilagoditi tudi tehniko. Med njih spada tudi Timi Zajc. »Ker preizkušam in testiram opremo, nisem v takšni formi kot lani poleti. Občutki še niso pravi, zato so moji skoki po sistemu toplo – hladno. Zaradi dresa, kjer je zdaj med nogami manj materiala in s tem manj plovne površine za jadranje, se je moja tehnika spremenila in po zraku letim z večjo hitrostjo,« je izstrelil Zajc. Na pripombo, da je kljub temu zmagal na obeh poletnih tekmah doma, je odvrnil: »Celo sebe sem malo presenetil. Na tekmah se znam zbrati, da naredim preskok. Upam, da bo tako tudi v Visli.« Poletje je izkoristil tudi za učenje igranja na harmoniko.