Zaradi covida-19 je konkurenca v Visli okrnjena, saj od velesil nastopajo le Slovenci in Poljaki. Japonci ne morejo potovati, Norvežani so ostali doma, ker bi morali po vrnitivi v karanteno, najboljši Nemci so na dopustu, pri Avstrijcih zaradi bolečin v hrbtu manjka zmagovalec svetovnega pokala Stefan Kraft. Ker nastopa le 46 skakalcev iz 11 držav, danes ni bilo kvalifikacij, ampak le trening, na katerem sta bila v vseh treh serijah v ospredju domača asa Kamil Stoch in Dawid Kubacki.

Izmed Slovencev je bil najboljši debitant med elito 18-letni Jan Bombek, ki je bil v vseh serijah med najboljšimi petimi. Ostali na čelu s Petrom Prevcem (dvakrat šesti) so napredovali iz skoka v skok. »V zadnjem tednu je šlo na treningu na bolje, a ne bom nič napovedoval. Maksimalno se bom potrudil,« je previden Peter Prevc, ki je imel minuli mesec težave z bolečinami v kolenu. »To je posledica desetih let skakalnega počepa. Po domače bi rekli utrjenost materiala, a ni nič hujšega, zato še ni potrebna zamenjava,« je pojasnil najstarejši izmed bratov Prevc.

Na treningih slovenske reprezentance je bil najboljši Anže Lanišek, danes v Visli pa je bil še zadržan (dvakrat 14. in 20. mesto) »Pravi pokazatelj bo tekma. Veliko negotovosti je glede opreme in kako jo bodo merili. Počutim se dobro, treniram s ciljem, da bom pozimi najboljši. Moj glavni cilj je, da nadaljujem tam, kjer sem sklenil lansko sezono. Ko sem prišel na prvi trening v Žiri, so bili že prvi skoki tisto, kar sem si želel,« je pojasnil Anže Lanišek, ki se je za poroko odločil na hitro v začetku junija, 18. julija, ko je reprezentanca dobila en teden počitnic, pa je že bila ohcet.