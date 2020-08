Črnogorske zdravstvene oblasti so ocenile, da bi redni začetek šolskega leta 1. septembra pomenil tveganje za zdravje otrok zaradi negotovega razvoja epidemioloških razmer, ki so sicer pod nadzorom, a so še vedno zapletene, je sporočila vlada v Podgorici.

Hrvaška tiskovna agencija Hina navaja, da gre za presenetljivo odločitev, saj je nacionalno koordinacijsko telo za nalezljive bolezni v ponedeljek ocenilo, da so se epidemiološke razmere v državi konsolidirale.

Do 1. oktobra bodo v Črni gori ostale zaprte tudi predšolske ustanove, vlada pa je zdravstvenim in šolskim oblastem naložila, da okrepijo priprave na novo šolsko leto, saj morajo učencem omogočiti redno obiskovanje pouka, otrokom pa obiskovanje vrtcev ob največjih možnih zagotovilih za njihovo varnost in zaščito zdravja. Do 1. oktobra bo eden od staršev otrok, mlajših od 11 let, imel pravico do plačanega dopusta zaradi skrbi za otroka.

V Črni gori je trenutno aktivnih 1019 primerov okužbe z novim koronavirusom. Od sredine junija, ko se je začel drugi val epidemije, pa je zaradi covida-19 umrlo 71 bolnikov.