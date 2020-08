Po najnovejših volilnih izidih, ki jih je zjutraj po preštetju 98,55 odstotka glasovnic objavila črnogorska volilna komisija, je DPS pripadlo 35,12 odstotka glasov, kar je približno toliko, kot so ji napovedovale javnomnenjske raziskave pred volitvami. Na vseh volitvah od razpada Jugoslavije pred 30 leti je sicer DPS, ki je na oblasti že ves ta čas, prejela več kot 40 odstotkov glasov.

Prosrbski in proruski opozicijski listi Za prihodnost Črne gore, ki jo vodi stranka Demokratska fronta (DF), je medtem po zadnjih rezultatih pripadlo 32,52 odstotka glasov, kar je za osem odstotnih točk več, kot so ji napovedovale ankete. Proevropskima opozicijskima listama Mir je naša nacija in Črno na belem naj bi medtem pripadlo 12,55 oz. 5,57 odstotka glasov.

Socialdemokrati, dosedanji koalicijski partnerji DPS, so pri dobrih štirih odstotkih, stranka SDP, ki je bila leta v koaliciji z DPS, pa pri dobrih treh odstotkih. V parlament naj bi se poleg tega prebila še stranka bošnjaške manjšine.

Vodja DPS Đukanović, sedanji črnogorski predsednik in dolgoletni premier, je ljudi nagovoril malo po polnoči in priznal, da sodeč po izidih njegova stranka skupaj s svojimi tradicionalnimi koalicijskimi partnerji v parlamentu nima večine. Kot je sicer vztrajal, jim do te manjka le en poslanec, tako da »bitka še traja«. Izpostavil je, da DPS še naprej ostaja največja stranka, a dodal, da bo - če se bo izkazalo, da imajo večino neke druge stranke - to spoštovala.