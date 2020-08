Bazen v Dolenjem Suhadolu pri Novem mestu je marsikateremu vaškemu otroku zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom letos nadomestil morje. A potem, ko smo prejšnji teden o izvirnem bazenu iz bal sena poročali številni mediji, so se oglasili državni nadzorni organi in Suhadolcem postavili takšne pogoje za nadaljnje obratovanje bazena, da si jih ti enostavno niso mogli privoščiti. Zato so se minuli konec tedna odločili, da bazen podrejo.

Kot pravi Janez Škrbec, eden od idejnih pobudnikov bazena, so jih povabili na pogovor v nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Novo mesto. »Toda ukrepov, ki so jih omenjali, enostavno nismo mogli izvesti. Morali bi, denimo, pri uradnih izvajalcih naročiti tedensko analizo vode, čeprav smo jo vsak dan sami izvajali in je bila voda res brezhibno čista. Morali bi imeti tudi reševalce iz vode in cel kup drugih stvari. Črpalka za čiščenje vode, tuš, spiranje nog pred vstopom na bazen, stranišče, vse to smo imeli, pa to očitno ni dovolj.« Kot pravi, res ni bila izdana nobena odločba ali ukrep. »Toda jasno so nam povedali, da če se teh ukrepov ne bomo držali, sledita obisk zdravstvenega inšpektorja in plačilo globe.«

Na zdravstvenem inšpektoratu odgovarjajo, da so »na podlagi informacije iz medijev« opravili telefonsko poizvedbo pri nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, niso pa uvedli inšpekcijskega postopka.