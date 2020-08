"Počutim se dobro, tudi skačem dobro. Sem zadovoljen. Koliko je to vrhunsko in koliko ne, bomo videli na tekmah. Lepo je, da naredim svoje skoke. Kam me bo to pripeljalo, ne vem. Želja je čim bolje skočiti ne glede na vse ostale dejavnike," je uvodoma dejal Lanišek.

Domžalčan bo eden izmed sedmerice skakalcev, ki bodo pod taktirko glavnega trenerja Gorazda Bertonclja nastopili na poletni veliki nagradi v Poljski Wisli. Domžalčanu se bodo pridružili Peter Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar, Rok Justin, Lovro Kos in Jan Bombek.

Jasno pa je, od koga na prvih dveh tekmah, in hkrati edinih, v reprezentanci pričakujejo največ. Lani 15. skakalec predčasno zaradi covida-19 prekinjene sezone 2019/20 si kljub temu ne nalaga rezultatskega pritiska. Še najmanj za kratek del poletne sezone.

Zanj bo bolj pomembno, da preveri opremo ter se "spoprijatelji" z novimi pravili glede zagozd, dresov in čevljev, da bi preprečil morebitne diskvalifikacije na tekmah.

"Wisla morda ni primeren čas, da se preverja formo, saj bo tam ogromno obstranskih dejavnikov, s čimer osredotočenost ne bo povsem pri skokih," je poudaril 24-letnik.

Zaveda se pomembnosti zime, tudi s svetovnim prvenstvom v poletih v Planici v decembru, ki bo prvi veliki vrhunec sezone 2020/21. Nato sledi še SP v nordijskem smučanju v nemškem Oberstdorfu in zaključek sezone, znova v Planici. Prav pod Poncami kani dvigniti pripravljenost, saj mu letalnice doslej niso tako ustrezale kot nekaterim drugim slovenskim orlom.

"Mogoče se še ne ujamem najbolje z letalnicami, delam pa veliko na tem, da izboljšam fazo leta. Zadnji dve leti posvečam temu veliko pozornosti. Ne bom tajil, da imam še veliko postoriti, je pa precej bolje kot dve leti nazaj," je dejal Lanišek, ki je optimističen tudi za decembrsko SP. V tem obdobju namreč popravlja in nadgrajuje svoje znanje, saj med zimsko sezono za to preprosto ni časa.

Lanska je bila za Laniška vseeno prelomna, saj je prikazal zavidljivo raven konstantnosti. Letos skuša to še nadgraditi. "Upam, da sem se iz lastnih napak kaj naučil in tudi iz dobrih stvari izluščil kar največ za zimo. Bom pa v jesenskem obdobju moral storiti še precej na psihološki pripravljenosti, da zdržim in da ne padem preveč v formi in da ne niham, kot nisem lani. Letos upam ... Ne samo upati, moram storiti vse, kar je v moji moči, da tako nadaljujem," je odločen Domžalčan.

Tekem sicer še ne pogreša, prepričan pa je, da bo kljub nevarnosti, ki jo predstavlja covid-19, sezona izpeljana na takšen ali drugačen način. Omenjajo se predvsem trije scenariji. Prvi, pri katerem bi vse potekalo kot v preteklosti, drugi, pri katerem bi tekmovanja potekala brez navzočnosti gledalcev, in tretji, pri katerem bi bili skakalci v tako imenovanem "mehurčku" z večjim številom tekem na nekaj prizoriščih.

"Zima bo zagotovo izpeljana. O tem ni dvoma. Kako bo izpeljana? Z gledalci, brez, v 'mehurčku'? To težko povem, saj nisem epidemiolog, da bi znal to vnaprej predvideti. Moja naloga je, da skačem in to počnem čim bolje," o tem meni Lanišek, ki pretiranega strahu pred covidom-19 ne čuti, saj se skakalci ves čas nahajajo bodisi v hotelih bodisi na skakalnicah.

Najprej bo selitev od hotela do skakalnice na mednarodni ravni znova občutil od petka naprej v poljski Wisli. Čas pa si bo tam krajšal z nogometnimi dvoboji, v katerih največ možnosti pripisuje Bayernu iz Münchna, ter obračuni končnice v ligi NBA, kjer pesti stiska za vse slovenske košarkarje.