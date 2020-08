SD: Vlada nasilno spreminja družbo

Ob izteku poletnih počitnic so se na rednem koordinacijskem sestanku sešli predsedniki opozicijskih strank SD, LMŠ, SAB in Levice. V SD napovedujejo, da bo jesen dejansko vroča, saj so pripravljeni na vložitev ustavne obtožbe zoper vlado. Vložili pa jo bodo skupaj z opozicijskimi partnerji, ko bodo dozorele razmere.