Tomaž Gantar o tem, da je Aleksandra Pivec ravnala neetično, lagala in zavajala

»Nekajkrat je ravnala napačno, prihajalo je do laži, do neetičnega ravnanja, tudi do zavajanja in na ta način je seveda začel močno upadati ugled stranke in nenazadnje, po javnomnenjskih raziskavah, tudi naše predsednice.«