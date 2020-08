***

Verica Trstenjak je povedala, da mora biti javno in zasebno pri politikih zelo striktno razmejeno, ker so oni tisti, ki odločajo o javnem denarju. Podjetja in občina ne morejo in ne smejo plačevati prenočitev sinovom, hčeram, partnerjem ... To je konflikt interesov, v nekaterih primerih bi lahko bila korupcija. ik