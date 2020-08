Bilo je 28. novembra lani, ura je bila pol dve ponoči, primorska avtocesta je bila mokra od dežja. Idealne razmere za nesrečo. In res – med Brezovico in Vrhniko je počilo, in to zelo. Reševalci in gasilci, ki so prvi prispeli na kraj nesreče, so bili šokirani ob prizoru: tri ljudi je iz avta pometalo, eden je bil mrtev, drugi na robu smrti, še eden huje poškodovan. Vsi trije so bili mladi migranti iz Sirije. Kaj hitro so policisti ugotovili, da je nesrečo zaradi prehitre vožnje povzročil takrat 42 let star Izudin Muminović, državljan BiH, ki je poleg osmerice v avtu prevažal še mladoletnega pastorka. Tožilstvo mu očita, da se je kot član hudodelske združbe ukvarjal s prevozi tujcev, ki nimajo dovoljenja za vstop in bivanje pri nas, in povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, ki je imela za posledico smrt. V sojenju na ljubljanskem okrožnem sodišču se brani z molkom.

Preiskava policije je tožilstvu dala veliko materiala za obtožnico. Ugotovili so, da je osem migrantov (ali vsaj nekateri od njih) iz Sirije, starih od 17 do 35 let, najprej za prevoz iz domovine do Evropske unije plačalo med 900 in 2600 evrov po glavi, za prevoz iz Bosne in Hercegovine do Slovenije in naprej do Italije pa med 600 do 900 evrov. Ravno na poti do naše zahodne sosede so bili tisto usodno noč. Najprej so zunaj mejnega prehoda nezakonito prestopili mejo s Hrvaško, nato pa naj bi jih – po predhodnem dogovoru z drugimi neznanimi člani združbe – na policistom neznanem kraju in za neznano plačilo ob meji obtoženi naložil v svoj BMW X5. Štirje so sedeli na zadnjih sedežih, peti je ležal na njihovih nogah, preostale tri so stlačili v prtljažnik. V avtu je bilo tako deset ljudi.

V zraku jih je vrtelo Potem ko so bili že nekaj časa na poti, je Muminović med Brezovico in Vrhniko začel prehitevati tovornjak. Vozil je prehitro, več kot 150 ob omejitvi 130 kilometrov na uro, na roko mu niso šle niti deževne vremenske razmere. »Ko je vozilo prehitel, je s prehitevalnega zavil desno na vozni pas, pri čemer pa ni prilagodil hitrosti in načina vožnje razmeram,« piše v obtožnici. Izgubil je nadzor nad vozilom, drsel je po spolzki cesti, trčil v betonski robnik ob desnem robu ceste, pa tudi v varnostno ograjo, od katere ga je odbilo nazaj na vozišče in zavrtelo tako, da je znova trčil v varnostno ograjo, a na drugi strani ceste. Zaradi trka so pri tem iz prtljažnika na cesto popadali trije migranti, pri čemer je en dvajsetletnik umrl na kraju nesreče, drugi v ljubljanskem kliničnem centru, tretji, star 19 let, pa se je hudo poškodoval. Zaradi hudih poškodb (možganski edem, zlom lobanje, udarnine pljuč) je ta umrl pet mesecev kasneje. Kot že rečeno, Muminović na sojenju molči. Sodišče naj bi imelo kar nekaj težav s pridobivanjem prič, gre za sorodnike žrtev, ki živijo na Malti. Sojenje se počasi nagiba h koncu.