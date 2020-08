»Ne morem priznati. Ker tisto, kar se navaja v obtožnici, ni resnično,« je danes na vprašanje sodnice Špele Koleta o morebitnem priznanju očitanega poskusa uboja odgovoril 64-letni Nexhbidin Zidi. V obtožnici piše, da je na valentinovo okoli 9. ure na Pokopališki v Ljubljani polavtomatsko pištolo nameril v hrbet soproge Asime, s katero sta v postopku razveze, ustrelil, a zgrešil. Asima se je obrnila, začela vpiti na pomoč in se pognala v beg. Zidi, na sodišču ga zastopa odvetnik Peter Kobentar, trdi, da se tožilstvo moti: res je ustrelil, vendar navzgor, v zrak. In to ravno z namenom, da bi ženi pokazal, da ni morilec.

Asima pravi, da je bil v preteklosti do nje že nasilen. Grozil ji je, da jo bo ubil, »dal na kose«, zakopal, tako da je nihče ne bo našel, v prisotnosti devetletnega sina ji je na vrat prislonil nož. Avgusta lani je zagrozil, da bo ubil njo in njeno družino v Bosni, ter jo udaril po obrazu, zaradi česar je bil obsojen na pogojno kazen, izrečena pa mu je bila tudi prepoved približevanja – stanovanju, kraju njene zaposlitve, prepovedali so mu navezovanje stikov ali vzpostavljanje srečanj. Zidi se je zato moral izseliti iz stanovanja na Pokopališki, kjer je družina živela, od takrat je v glavnem spal v avtu. A se je, kot kaže, vseeno večkrat motal v ženini bližini. 14. februarja zjutraj ga je na Pokopališki opazil oškodovankin sin. Ko je ravno vstopal na avtobus, je videl, da se približuje njegovi mlajši sestri, ki je bila na poti v šolo. Telefoniral je mami, ki je takoj odšla do šole, da bi se prepričala, da je hčerka varno prispela. Na poti domov je šla še v trgovino in takrat je na bližnjem igrišču opazila Nexhbidina. Ko je prišla iz prodajalne, ga ni več videla, potem pa je na poti proti domu nenadoma zaslišala strel in zvok krogle mimo glave. Obrnila se je in ga zagledala s pištolo, namerjeno proti njej, je dejala. Potem je zaslišala še nekaj, kar je pripisala repetiranju, nakar je začela kričati in se pognala v beg.