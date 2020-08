Otočani so tretjo zmago v prvem krogu končnice lige NHL vzhodne konference pred praznimi tribunami dvorane v Torontu proti prestolnikom vpisali po podaljšku. Junak tekme je bil Mathew Barzal, ki je zadel v peti minuti podaljška, otočani pa so favorizirano moštvo iz prestolnice odpravili z 2:1.

Otočani so povedli v 15. minuti obračuna, ko je v polno zadel Anders Lee. Washington je izenačil z zadetkom Jevgenija Kuznecova v 26. minuti, ob moštveni premoči na ledu. V vratih Islandersov je bil uspešen Semjon Varlamov z 22 obrambami. Vratar Washingtona Braden Holtby je bil veliko bolj zaposlen, skupno je zbral 32 obramb.

V Edmontonu, prav tako v Kanadi, so razmerja veliko bolj izenačena. Hokejisti Dallas Stars so v prvem krogu končnice zahodne konference proti ekipi Calgary Flames izid v zmagah poravnali na 2:2. Dallas je četrto tekmo dobil s 5:4, prav tako po podaljšku. Odločilni zadetek so v 17. minuti podaljška pripisali Aleksandru Radulovu, ki je preusmeril strel Johna Klingberga.

Za zvezde se je izkazal Joe Pavelski, ki je prišel do svojega prvega hat tricka v končnicah. Pavelski je z zadetkom v izdihljajih tretje tretjine izsilil podaljšek.

Moštvo Vegas Golden Knigths ni izkoristilo prvega ploščka za napredovanje v konferenčni polfinale zahoda. Chicago Blackhawks je na četrti tekmi prvega kroga končnice proti Vegasu slavil s 3:1 ter se za zdaj izognil zgodnjemu izpadu. Chicago je zaostanek za Vegasom znižal na 1:3 v zmagah. Izkazal se je vratar Chicaga Corey Crawford s kar 48 obrambami.

Odločen še ni niti obračun prvega končnice vzhodne konference med Philadelphia Flyers in Montreal Canadiens. Philadelphia je z 1:0 dobila tretjo tekmo ter v seriji povedla z 2:1 v zmagah.

Končnica se ni začela po načrtih aktualnih prvakov, branilcev naslova St. Louis Blues, ki so v prvem krogu končnice zahoda proti Vancouver Canucks v Edmontonu izgubili prvi dve tekmi. Vtis pa so popravili na tretji tekmi, ki so jo z velikimi mukami dobili s 3:2 po podaljšku.

Zmagoviti gol je dosegel Brayden Schenn v 16. minuti podaljška. Pred tem se je prava drama odvila v drugi tretjini, ko sta se ekipi izmenjavali v vodstvu.

Vancouver je prvi povedel, zadel je J.T. Miller, nato je St. Louis izenačil prek Justina Faulka, Vancouver je znova povedel s pomočjo Davida Perrona, na 2:2 pa je izenačil Elias Pettersson.