NHL je prekinjena od 12. marca, trening kampov pa ne bodo odprli pred 1. julijem, je dodal Bettman. Ta je razkril, da so v izboru za dve mesti, ki bi gostili tekme, Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Minneapolis, Pittsburgh, Toronto, Vancouver in Edmonton. »Ne želimo iti tja, kjer je veliko okužb s covidom-19, in ne želimo tja, kjer ne moremo zagotoviti ustreznega testiranja,« pravi Bettman in dodaja: »Testiranje pa bo obširno in ne sme ovirati potreb lokalnega okolja.«

Čeprav so v igri tri kanadska mesta, je Bettman dejal, da bodo ta kandidirala za organizacijo tekem končnice le, če bo Kanada ukinila obvezno 14-dnevno karanteno. »Odločiti se nočemo že danes. Verjetno pa bo do tega prišlo v treh ali štirih tednih,« je še povedal Bettman. Po predlogu za nadaljevanje sezone bodo v prvem krogu končnice prosti po štirje najboljši iz vsake konference pred prekinitvijo lige, torej Boston, Tampa Bay, Washington in Philadelphia z vzhoda ter St. Louis, Colorado, Vegas in Dallas z zahoda. Igrali pa bodo turnir, na katerem bi določili nosilce za končnico v vzhodni in zahodni konferenci.

Preostalih 16 klubov pa bo v prvem krogu igralo dvoboje na tri zmage. Pari bi bili Pittsburgh–Montreal, Carolina–New York Rangers, New York Islanders–Florida in Toronto–Columbus na vzhodu in Edmonton–Chicago, Nashville–Arizona, Vancouver–Minnesota in Calgary–Winnipeg na zahodu. Zmagovalci prvega kroga se bodo v drugem srečali z najvišjimi nosilci in igrali na štiri zmage. Na štiri zmage bodo nato igrali vse do konca. »Pričakujemo, da se bo sezona zavlekla v pozno poletje in zgodnjo jesen,« pravi Bettman. Los Angelesa Anžeta Kopitarja ne bo v končnici, saj je bil pred prekinitvijo predzadnji na zahodu.