Po poročanju TV Slovenija proizvajalci za delovanje 46 ventilatorjev Bellavista 1000 ne morejo jamčiti, ker so bili izdelani in prodani za kitajski trg. Tam imajo dovoljenje za uporabo, v času epidemije pa so bili v Slovenijo preprodani brez vednosti in sodelovanja proizvajalcev. »Ker ni jasno, kdo je v prodajni verigi sodeloval, obstaja sum, da niso bili ustrezno transportirani, nameščeni in vzdrževani,« so pojasnili proizvajalci za TV Slovenija.

Prav ti pomisleki so najverjetneje razlog, da je agencija za medicinske pripomočke začasno prepovedala uporabo omenjenih ventilatorjev. Ker postopek javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke še ni zaključen, so zaenkrat povedali le, da obstaja pa sum, da bi lahko uporaba ventilatorjev Bellavista 1000 pomenila tveganje za javno zdravje, so za TV Slovenija sporočili z agencije.

Proizvajalci omenjenih ventilatorjev so pristojne v Sloveniji obvestili, da so ventilatorji brez potrebnih dovoljenj in o preverjanju varnosti. Če proizvajalca ne bosta jamčila za njihovo delovanje, pa ventilatorjev ne bo mogoče uporabljati, so poročali na TV Slovenija.

Tovrstne ventilatorje imajo v bolnišnicah v Slovenj Gradcu, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici in Izoli, po poročanju TV Slovenija pa jih še niso uporabljali.

Z zavoda za blagovne rezerve in ministrstva za gospodarstvo še niso odgovorili, kako nameravajo rešiti zaplet z ventilatorji, za katere je Slovenija odštela 1,7 milijona evrov, so še dodali na nacionalni televiziji.