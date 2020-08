Jelko Kacin o tem, da Hrvaška ne objavlja pravih številk okuženih s koronavirusom

"A morate vedeti in to vzeti na znanje: vse, kar izvozite, pravzaprav pripada vam. In številke, ki jih vi objavljate, enostavno niso prave, ker bi jim morali dodati tiste, ki jih mi naslednji dan dobimo na naših testiranjih, pri ljudeh, ki so prišli iz Hrvaške."