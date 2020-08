Dimitrij Rupel o tem, da je Belorusija v zaostanku za Slovenijo za približno 60 let

“Razmere v Belorusiji spominjajo na čas, ko so v Jugoslaviji zaradi knjig in člankov zapirali najbolj nadarjene avtorje, kot so bili Milovan Đilas, Vlado Gotovac in Jože Pučnik. V Belorusiji so namreč zaprli blogerja Sergeja Tihanovskega, čigar žena Svetlana je kandidirala proti Lukašenku. Če zanemarimo dejstvo, da v Jugoslaviji ni bilo volitev, na katerih bi kdorkoli nastopil proti Titu, bi lahko sklepali, da se danes v Belorusiji piše jugoslovansko leto 1956 in je potemtakem Belorusija v zaostanku za približno 60 let.”