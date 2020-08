Je globalno gospodarstvo vstopilo v pozitivni trend?

Letošnje poletje je zaznamovala krepka rast cen plemenitih kovin in pocenitev dolarja. Zlato je samo v mesecu juliju na ceni pridobilo 11%, srebro 34% in platina 9%, medtem ko je evrska valuta napram ameriškemu dolarju v tem obdobju pridobila 4,5%. Poleg plemenitih kovin pridobivajo tudi preostale surovine. To pa kaže na hitrejše obujanje industrijske proizvodnje po svetu, kot so mnogi sprva pričakovali. Zato ne preseneča dejstvo, da zadnje čase na delniški trgih po donosih v ospredje postopoma vstopata industrijski sektor in sektor materialov. Med najbolj zanimive sektorje pa moramo umestiti tudi finančni sektor, ki v letošnji prvi polovici leta v povprečju ni utrpel hujšega upada pri prihodkih, a je zaradi visokih rezervacij in odpovedi izplačil dividend, v letošnjem letu med sektorji, ki so največ izgubili. Zaradi te »zaklenjene vrednosti« mnogi vlagatelji menijo, da ima finančni sektor trenutno velik potencial za rast v prihodnjem obdobju enega do dveh let.