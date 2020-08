Ko gre za brezžične slušalke za v uho, ima japonsko tehnološko podjetje Sony jasne preference. V naboru njihove ponudbe boste zaman iskali dvojnike Applovih slušalk airpods, ki se zgledujejo po običajnih žičnih slušalkah za v uho z odrezanimi žicami. Sonyjeve slušalke za v uho so bistveno bolj zajetne in praviloma spominjajo na nekoliko pomanjšane bluetooth slušalke za v eno uho, ki smo jih nekoč uporabljali za prostoročno telefoniranje med vožnjo. S slušalkami wf-xb700 so se pri podjetju odločili za nekoliko drugačen pristop, nismo pa prepričani, da so šli oblikovno v povsem pravo smer. Slušalke so namreč še naprej zelo velike, precej znajo tudi štrleti iz ušes. Za piko na i so se oblikovalci odločili najbolj zunanji del slušalk prekriti še s plastiko zelo cenenega videza. Ta jasno pove, da gre za najcenejše Sonyjeve brezžične slušalke za v uho, in hkrati preseneti, da se njihova cena vseeno giblje okoli 150 evrov. K cenenemu videzu prispeva tudi plastični polnilni etui s prozornim pokrovom.

Posebnega videza je tudi del slušalk, ki ga vtaknemo v uho. Ta je tako nenavaden, da jih sprva niti nismo znali vstaviti. V teoriji naj bi se slušalke po zaslugi nenavadne oblike ušesa prijele na treh koncih in tako zagotovile udobnejšo izkušnjo ter boljši oprijem. V praksi vse ni tako, kot je bilo predvideno. Ker slušalke močno štrlijo iz ušes, je prisoten občutek, da znajo ob kakšnem sunkovitejšem gibu vsak čas odleteti proč.

Ker ne gre za premijske slušalke, pričakovano manjkajo nekatere storitve, kar niti ni slabo. Namesto ukazov z gestami ali dotiki imajo wf-xb700 po en gumb na vsaki slušalki. Glede na stran, število pritiskov in dolžino pritiskov je mogoče nadzirati glasnost, premikati na naslednjo ali prejšnjo pesem, dati predvajanje na premor in nadaljevati predvajanje. Mogoče je tudi vključiti digitalnega osebnega asistenta. Nekoliko bolj pa smo bili presenečeni, da slušalke ne podpirajo aktivnega odpravljanja hrupa iz okolice. Vse več je namreč izdelkov, ki na podobnem cenovnem področju ponujajo kar solidne izvedbe te tehnologije. Poleg tega slušalke ne prekinejo predvajanja glasbe, ko jih vzamemo iz ušes. Pogrešali smo tudi možnost povezave slušalk z aplikacijo, v kateri bi se lahko poigrali z nastavitvami oziroma izenačevalcem.