Na papirju slušalke wh-ch710n ponujajo veliko. So brezžične, a hkrati omogočajo povezavo prek kabla. Podpirajo prostoročno telefoniranje prek vgrajenega mikrofona. Združljive so z digitalnimi osebnimi asistenti, kot je Siri. Omogočajo hitro polnjenje in 35 ur neprekinjenega poslušanja glasbe. Za nameček premorejo še aktivno odpravljanje zunanjega hrupa. Pod črto gre torej za izredno bogato opremljene slušalke, pri čemer se poraja vprašanje, čemu toliko nižja cena od premijskih. Odgovor je preprost: papir prenese vse. Ključno je, kako se vse našteto izkaže v praksi.

Da ne gre za premijske slušalke in da je izdelavo spremljalo zategovanje pasu, postane jasno že ob prvem pogledu nanje. Izdelane so iz plastike z drobnim hrapavim reliefnim vzorcem. Levo in desno slušalko je možno zavrteti za 90 stopinj, tako da se celotne slušalke lepo uležejo na plosko površino, ni pa jih mogoče zložiti. Prav tako ob nakupu z njimi ne prejmemo torbice. Pena okoli slušalk ni na nivoju premijskih izdelkov, a vseeno opravi posel in relativno udobno prekrije ušesa. Bi pa lahko bila nekoliko bolj debela. Predvsem uporabniki z nekoliko večjimi ušesi znajo z njimi doseči blago, ki leži neposredno nad zvočniki. V tem primeru bi znali občutiti nekoliko več pritiska na ušesa, kot bi od naglavnih slušalk želeli.

Prav tako pri slušalkah ne boste našli ukazov z gestami, ki jih premorejo dražje Sonyjeve slušalke. Pri wh-ch710n vse deluje prek gumbov, kar pravzaprav ni nujno slabost. Ni tako moderno, je pa mnogo bolj zanesljivo. Tudi plastičnost slušalk ima svoje prednosti. So namreč izredno lahke in tehtajo vsega 223 gramov. Hkrati Sony ne zavaja glede zmogljivosti baterije in možne dolžine neprekinjenega poslušanja. Vzdržljiva baterija in lahkost slušalk sta najsvetlejši točki tega izdelka.