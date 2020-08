Popačeno dojemanje demokracije

Kako si bo trenutno največja koalicijska stranka v svojem tretjem oblastniškem poskusu predstavljala demokracijo in vladanje, se je nakazalo že februarja. Poslanec SDS Žan Mahnič se je tedaj kot podpredsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb s privzdignjeno brado pojavil na recepciji sedeža policije na Litostrojski 54 v Ljubljani. Njegov obisk se je nanašal na umetno ustvarjeno afero in domneve, da policija »sledi« poslancem in ministrom.