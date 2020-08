»Prijateljstvo med Slovenijo in ZDA temelji na skupni zgodovini in vrednotah,« so na MZZ zapisali na twitterju. Izrazili so tudi prepričanje, da bodo vsebinski pogovori v nadaljevanju »še okrepili že tradicionalno dobre odnose med strateškima partnericama«.

Ministra sta izrazila prepričanje, da bo obisk pomembno prispeval pri iskanju novih priložnosti za sodelovanje tako na političnem področju kot v kibernetski varnosti, gospodarstvu, znanosti in tehnologiji.

Spregovorila sta tudi o širših mednarodnih razmerah. Minister Logar je poudaril, da mora transatlantska skupnost ostati enotna in se povezovati bolj kot kadarkoli prej, saj se bo le tako lahko učinkovito soočala s številnimi izzivi. Skupaj morata državi še naprej dosledno zagovarjati vrednote in načela demokracije, vladavine prava in človekovih pravic, je MZZ zapisal v sporočilu za javnost.

Logar in Pompeo sta poudarila pomen tudi zavezništva v Natu, »ki ga Slovenija in ZDA pojmujeta kot najtrdnejši temelj evropsko-ameriških odnosov«. Omenila sta tudi okrepljeno sodelovanje obeh držav v regionalnih povezavah, na primer v Pobudi tri morja, so še sporočili z MZZ.

Sledi srečanje z Janšo in Pahorjem Pompeo se bo zdaj na Bledu sestal na delovnih pogovorih s slovenskim premierjem Janezom Janšo. Zatem ga bo na kosilu gostil tudi predsednik republike Borut Pahor. Prvi obisk ameriškega državnega sekretarja v Sloveniji po 23 letih je namenjen krepitvi dvostranskih odnosov na vseh področjih, od političnih do gospodarskih in kulturnih. V ospredju pa bo predvsem podpis skupne izjave o varnosti v omrežjih 5G. Pričakovati je tudi pogovore o morebitnem novem bloku nuklearke v Krškem, pa tudi o drugih aktualnih zadevah v mednarodni skupnosti, med drugim pogovorom o položaju na Zahodnem Balkanu.