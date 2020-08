»Osebno nisem prizadet, ker gre za poškodovano obeležje herojev, sem pa ogorčen. Bolj me vznemirja dejstvo, kako zelo so desni agresivno uperjeni v vse, kar je v nasprotju z njihovimi prepričanji,« nastalo škodo komentira črnuški občan, ki živi v bližini. »V soboto škode še nisem opazil, sem pa jo opazil v nedeljo, okoli desete ure zjutraj,« pravi, to informacijo pa so potrdili tudi na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad, kjer pravijo, da več informacij o dogodku zaenkrat nimajo. Na lokaciji ni nadzornih kamer, dejanje je bilo najverjetneje izvršeno ponoči, bližnji sosedje naj ne bi opazili ničesar sumljivega, o dogodku pa je bila med drugim obveščena tudi ljubljanska občina.

»Nastalo škodo sem poslikal in objavil na facebooku, ker dvomim da gre za klasičen vandalizem, mladina bi to lahko naredila kadarkoli,« razmišlja naš sogovornik. »Zato menim, da gre za simbolno dejanje tistih, ki jih to obeležje moti. Če bi bila mladina nagnjena k vandalizmu, bi lahko že davno poškodovala na primer prometni znak za prepoved vožnje z motorjem preko bližnjega mostička. To bi lahko storili kadarkoli prej,« še dodaja. Po mnenju našega sogovornika verjetno ni naključje, da dejanje sovpada s praznikom Marijinega vnebovzetja, pri čemer meni, da dejanje ni dober vzgled mladim. Na omrežjih, kjer so sicer zaokrožile fotografije, uporabniki ne razumejo od kje toliko sovraštva in razdiralnosti.

Zaenkrat sicer še ni jasno, ali je šlo za vandalizem ali je morda v ozadju političen motiv, je pa do dogodka prišlo v luči vlade, ki od prevzema oblasti redno in pogosto odpira ideološke teme slovenske polpretekle zgodovine. Spomnimo se samo marčevskega tviterskega političnega obračunavanja Kriznega štaba Republike Slovenije in nedavnih opazk premierja Janeza Janše ob obisku ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea ter konstantnih diskreditacij drugače mislečih na osnovi znanih delitev. V parku, ki je bil oskrunjen, sicer stojijo kamniti doprsni kipi Rezke Dragar, Danile Kumar, Ivana Bizjaka, Vide Janežič, Maksa Pečarja, Ivana Kavčiča in Franca Ravbarja. Sedmih narodnih herojev. Dogodek sicer ni osamljen. Iz parka Osnovne šole Maksa Pečarja so tatovi julija leta 2006 ukradli sedem doprsnih bronastih kipov, kipe pa so nadomestili leta 2008, kar je mestno občino stalo 20.300 evrov.