V Sloveniji so v ponedeljek ob 1085 testih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo osem bolnikov s covidom-19, med njimi nihče na intenzivni negi. Prav tako nihče s to boleznijo v ponedeljek ni umrl in nikogar niso odpustili iz bolnišnice.

V Sloveniji so doslej potrdili skupaj 1600 primerov okužb z novim koronavirusom, med njimi je 729 moških in 871 žensk. Umrlo pa je skupaj 111 ljudi s covidom-19.

O aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom v Sloveniji so danes spregovorili vladni govorec Jelko Kacin, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager.

Kacin je pojasnil, da je Hrvaška sicer že presegla povprečje 10 okužb na 100.000 prebivalcev, a je Slovenija kljub temu za zdaj ne bo uvrstila na seznam rumenih držav. Za to se je vlada odločila, ko je Hrvaška pritrdila dodatnim zajezitvenim ukrepom. Med drugim tudi zaprtju nočnih klubov, kjer se lahko okužba zelo hitro širi.

»V dogovoru med nacionalnima inštitutoma in na podlagi pogovora med obema predsednikoma vlad, se je hrvaška vlada odločila, da bo prevzela naše vzorce obnašanja in da bo zaprla nočne lokale, diskoteke in tudi odpovedala tovrstne (množične) prireditve,« je povedal Kacin, ki je mlade dodatno pozval, naj v odsotnosti zabav teh ne organizirajo na lastno pest.

Nuška Čakaš Jager je povedala še, da število okužb na Hrvaškem pada in da naši južni sosedi delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi zajezili širitev okužb.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je na isti tiskovni konferenci razkril svoj odstop, je k temu dodal še, da se z morebitno kasnejšo uvrstitvijo Hrvaške na rumeni seznam za Slovence, ki bi se vračali s Hrvaške, ne bi spremenilo nič. Za njih ne bi veljala karantena. uvrstitev na rumeni seznam bi zgolj zaostrila pogoje hrvaških držaljanov za vstop v Slovenijo.

V Mariboru pozitivnih na novi koronavirus že sedem zdravnikov Mariboru so do danes zjutraj potrdili okužbo z novim koronavirusom že pri sedmih zdravnikih enote nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma, ki deluje tudi v urgentnem centru UKC Maribor. Kot je povedal direktor kliničnega centra Vojko Flis, so v njihovi ustanovi že sprejeli vse potrebne ukrepe. Vseh stikov s prvotno tremi okuženimi zdravniki še niso našli, zato iz kliničnega centra pozivajo vse, ki so bili v nedeljo, 28. junija, v urgentnem centru, da bodo pozorni na svoje zdravstveno stanje. Če opazijo znake, podobne gripi, naj takoj pokličejo svojega osebnega zdravnika in se posvetujejo z njim. Doslej so opravili testiranje na novi koronavirus pri že več kot 50 ljudeh, čez dan bodo nadaljevali testiranja. Med zdravstvenim osebjem UKC Maribor zaenkrat ni pozitivnih, je pa 14 oseb napotenih v osamitev, je pojasnil Flis. Izvor okužbe še ni znan, po Flisovih besedah pa gre najverjetneje za vnos iz tujine, domnevno iz Črne gore. Omenjeni zdravniki so se namreč udeležili posveta v tej državi, na katerem so govorili o novem koronavirusu in soočanju z njim. Mariborski urgentni center trenutno deluje normalno, bodo pa zaradi izpada zdravstvenega osebja po direktorjevih besedah najverjetneje težave pri nudenju nujne medicinske pomoči na terenu. V UKC Maribor so danes že začeli ponovno vzpostavljati enoto za bolnike s covidom-19, a zaenkrat še nimajo hospitaliziranih bolnikov s covidom-19. Med pozitivnimi sedmimi zdravniki eden kaže resne znake bolezni, ostali pa zaenkrat še ne.